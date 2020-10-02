وفد سيادي بقيادة البرهان يغادر الى جوبا

توجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى جوبا بعد ظهر الجمعة للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي لإتفاق السلام الشامل في الثالث من أكتوبر بين الحكومة ومكونات الجبهة الثورية السودانية بجوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.

ويرافق البرهان وفق ( سونا ) عضوتا مجلس السيادة عائشة موسى السعيد و رجاء نيكولا ومدير المخابرات العامة الفريق أول جمال عبد المجيد والأمين العام لمجلس السيادة الإنتقالي الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف ووالي ولاية النيل الأبيض وإسماعيل فتح الرحمن وراق .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)