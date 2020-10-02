جبريل إبراهيم : تلك هي فوائد اتفاق السلام

أكد الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة والأمين العام للجبهة الثورية أن اتفاق السلام سيخلق بيئة صالحة للوفاق الوطني بالبلاد ويوفر الأموال التي كانت تنفق في الحرب ويحسن علاقات السودان الاقليمية والدولية ويفضي الى رفع العقوبات المفروضة على البلاد.

وأوضح جبريل طبقا لوكالة السودان للانباءـ(سونا) أن تحقيق السلام بالبلاد سيعيد النازحين واللاجئين إلى مناطق الإنتاج ليسهموا في الاقتصاد القومي.