الشرطة القضارف يواصل استعداداته للوادى نيالا

بحضور ومتابعة نائب الأمين العام عضو مجلس الإدارة الاستاذ عباس الازرق ومدير الكرة النقيب جمال يوسف البشير واصل فريق الشرطة القضارف صباح أمس استعداداته الجادة لمباراته المقبلة أمام الوادي نيالا المقرر لها الاحد المقبل على ملعب الأسرة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدورة الثانية للدوري الممتاز.
انطلقت بحسب صحيفة السوداني التدريبات بتمارين اللياقة عبر محطات مختلفة، بعد ذلك طبق اللاعبون عدداً من الجمل الفنية ، كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس علي مرجي، واختتمت التدريبات بمناورة قوية على كامل مساحة الملعب، وبعد نهاية التدريبات خضع اللاعبون لجلسات حمام الثلج لإزالة الإرهاق.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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