شاهد بالفيديو.. المصلون يؤدون الجمعة على قارعة الطريق بسبب إغلاق مسجد بالخرطوم

أدى مصلون في السودان صلاة الجمعة اليوم على قارعة الطريق، بالقرب من مسجد جامعة الخرطوم الشهير، بعد أن فوجئوا بإغلاقه كلياً عن الصلاة في أول سابقة من نوعها منذ إنشائه.

وعبر المصلون عن سخطهم على قرار الاغلاق الكامل الذي قالت السلطات الحكومية قد تم بغرض “الصيانة”، فيما رأى مرتادو المسجد من الممكن أن يكون الاغلاق جزئياً والسماح بأداء الصلوات في فناء المسجد، بدلاً عن إغلاقه بالكامل مُبدين شكوكهم حيال القرار.

من جهتها قالت مدير الجامعة د. “فدوى عبدالرحمن طه” وفق صحيفة السوداني، أن المسجد كان قد أغلق بعد قرار وزارة الشؤون الدينية إبان جائحة كورونا، كما أنه تعرض لاضرار بالغة بسبب حريق في الوحدات الجهادية فضلاً عن تخريب مرافقه إبان اعتصام القيادة العامة.

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و اضافت أنه تم وضع تصور لإعادة تأهيل المسجد بما يقارب 5 مليون جنيه و تمت عملية صيانة محدودة مما سيمكن من إقامة الصلاة فيه جزئياً

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)