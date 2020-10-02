الأوضاع تنفجر داخل الاتحاد العام

في تطور مفاجئ، أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة قرارا (الخميس) علق بموجبه إجراءات الجمعية العمومية لنادي المريخ، واوضح اتحاد الكرة في خطاب رسمي عبر الأمانة العامة لمجلس إدارة المريخ أن الجمعية المزمع قيامها في الثالث من إكتوبر الجاري تم تعليقها وفقا لتوصية صادرة من اللجنة المشرفة عليها.

وبالمقابل، وفي منحى ذي صلة أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA، وفق صحيفة السوداني أن جمعية نادي المريخ شأن يخص النادي وليس الاتحاد العام، وأكد أنهم خاطبوا المريخ من قبل لتأكيد حقه في قيام جمعيته العمومية، وذكر شداد في خطاب رسمي أنه لم يدعُ إلى أي اجتماع مجلس إدارة وزاد بأنه لا توجد جهة تمتلك حق إصدار قرار بدون علم الرئيس،

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واصفاً ما يصدر دون ذلك بالباطل قانوناً، وعضد بأن المريخ هو صاحب الحق الوحيد في إقامة أو تأجيل جمعيته العمومية التي أعلن عنها يوم الثالث من أكتوبر الجاري.

ورد عضو مجلس الإدارة معتز الشاعر بأن قرارات مجلس الإدارة نافذة، وان الرئيس يجب أن يحترمها مؤكدا بان خطاب شداد الصادر لمجلس المريخ خرج دون علم مجلس الإدارة وبالتالي فهو غير قانوني.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)