استمرار مراكز البیع المخفض بالخرطوم بتخفیض %30 على السلع

أكد ضابط السوق المخفض بأبو حمامة مصطفى كانوري استمرار أسواق البیع المخفض بكافة المواقع الـ 6 بولایة الخرطوم، مؤكداً انسیاب السلع الضروریة من الشركات المنتجة بجانب الحصول على بعض السلع من السوق المحلي بسعر الجملة وان التخفیض في السلع یتراوح ما بین % 30_20.

وقال كانوري بحسب صحيفة السوداني، رغم التخفیض ھنالك ارتفاع كبیر في السلع، عازیاً الارتفاع إلى ان أصحاب الشركات رفعت أسعار السلع الضروریة، واضاف رغم الارتفاع في السلع إلا ان الأسعار اقل من سعر السوق الموازي.

Advertisements

وأشار إلي أن سعر كیلو اللحمة العجالي 550 جنیھا وسعرھا بالسوق الموازي 700 جنیه، وسعر ربع البصل 460 جنیھا بدلاً عن 500 جنیه بالموازي، وسعر كیلو دقیق سیقا 140 جنیھا وكیلو دقیق روتانا 130 جنیھا، وبلغ سعر السكر 10 كیلو الفا و200جنیه بدلاً عن 1280 جنیھا في الموازي، وسعر لتر الزیت 350 جنیھا وسعره بالسوق الموازي 400 جنیه، مؤكداً الاقبال الكبیر على مراكز البیع المخفض لجھة ان الأسعار مخفضة مقارنة مع السوق الموازي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)