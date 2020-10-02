القبض على “عصابة الدستة” بعطبرة

في إنجاز كبير لشرطة ولاية نهر النيل بقيادة اللواء خالد حسان، والعميد أباذر مدير دائرة الجنايات، والعقيد الصادق حسن مدني مدير مباحث الولاية، والرائد محد عبد الكريم، تم فك طلاسم “عصابة الدستة” كما يطلقون عليها التي روعت مدينة عطبرة.
وتضم العصابة بحسب صحيفة الدار، عدد (12) شاباً يسكنون حي الوحدة بعطبرة حيث قاموا بعدد من العمليات الإجرامية، تمثلت في سرقة شركة سوداني عدد 65 تلفون، في شهر رمضان الماضي بعد كسرها، وسرقة محلات يسرا للمخبوزات مبلغ (50) ألف جنيه، والسطو نهاراً على منزل بحي البنك العقاري وسرقة شاشة، وسرقة منزل آخر نهاراً عدد 8 سماعات استريو، بجانب سرقتهم لعدد سبعة عجلات كهرباء من السوق، وعدد من بلاغات النهب العمومي بعطبرة وبعض الأحياء..
ووفق معلومات وردت إلى إدارة مباحث الولاية تم وضع خطة محكمةن وتحرك تيم عند الثانية صباحاً لحي الوحدة بقيادة المساعد شرطة أبو بكر محمد عبد الرشيد الشهير ببكري فانتا، وتم القبض على العصابة داخل ثلاثة منازل بطريقة تجلت فيها احترافية التيم، والذكاء المهني في التنفيذ، وبالتحريات أرشدوا عن مكان المسروقات جميعها، وتم فتح بلاغات في مواجهتهم بقسم الشرطة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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