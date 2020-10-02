وفود الحكومة والحركات والوساطة تعقد اجتماع قبل التوقيع

عقدت وفود التفاوض لإتفاقية السلام الشامل اليوم اجتماعاً مطولاً بحضور لجنة وساطة دولة جنوب السودان. وحضر الاجتماع بفندق ببراميد في العاصمة جوبا، أعضاء فريق التفاوض بحضور الفريق شمس الدين كباشي، ورؤساء الحركات الموقعة بالأحرف الأولى، وفريق وساطة دولة جنوب السودان بحضور رئيس اللجنة المستشار توت قلواك والناطق الرسمي للجنة الدكتور ضيو ماطوك. Advertisements وبحسب (سونا)، فإن الاجتماع خص آخر الترتيبات للتوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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