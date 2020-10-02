الغلاء یشل حركتي البیع والشراء بالأسواق

تشھد أسواق العاصمة الخرطوم توقف حركتي البیع والشراء، وعزا تجار ذلك للغلاء وأصبح المواطن لا یستطیع ان یتسوق كالسابق لشراء ما یرید .

وقال رئیس تجار الجملة بسوق ام درمان فتح الله حبیب بحسب صحيفة السوداني، ان ھنالك احجاما عن حركتي الشراء والبیع بسبب الغلاء في كل اصناف السلع ، مبینا ان سعر جوال السكر عبوة (50) كیلو بلغ (5.800) جنیهاً، أما سعر الزیت عبوة (36) رطلاً بسعر (6.400) جنیھاً لبیع الجملة و(7) آلاف جنیه للقطاعي، بینما سجل باكت دقیق سیقا زنة (10) كیلو نحو (1.500) جنیه، وسعر الكیلو (150) جنیھاً، لافتاً لتباین أسعار السلع حسب الأحیاء والكثافة السكانیة.

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وسخر فتح الله من برنامج سلعتي وقال انه لن یحل مشكلة الارتفاع الكبیر الراھن في الاسعار، مشیراً لمعاناة الأسواق من الركود الحاد رغم وفرة البضائع.

واشار رئیس تجار القطاعي ببحري احمد النو الى حدوث ركود كبیر رغم وفرة السلع بالاسواق، مؤكداً توقف حركتي البیع والشراء وتوقف الكثیر من المصانع الغذائیة عن العمل، وطالب بالتشاور والتعاون مع جھات الاختصاص لحل المشكلات الاقتصادیة الراھنة، لافتاً لاستمرار المشكلات الاقتصادیة ما لم یتم الجلوس بین أصحاب العمل والغرفة التجاریة والتوافق على رؤى محددة للحل.

واضاف تاجر سلع بالخرطوم محمد إبراھیم ان ارتفاع الاسعار سببھ ا) كیلو ونصف عدد(3) أكیاس (4.200) جنیه، أما العدس زنة (200) جرام (1.800) لـ(409 ظرفاً، فیما سجل سعر النشویات (السكسكانیة والشعیریة والمكرونة) (1.200) جنيه، وسعر الكیس (70) جنیھاً، وسعر صابون الغسیل (50) جنیھاً للقطعة، متوقعاً استمرار ارتفاع الأسعار تزامناً مع ارتفاع سعر الصرف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)