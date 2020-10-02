شروط سودانية مقابل التطبيع مع إسرائيل!!

ثلاثة شروط وضعها رئيس الحكومة السوداني عبد الله حمدوك مقابل التطبيع مع إسرائيل تحدثت عنها مجلة المجلة التي تقول.. لا يختلف اثنان في إسرائيل أن السلام مع السودان وعلى الرغم من أنه يأتي في أعقاب السلام مع الإمارات والبحرين، فإنه لن يكون مثل سابقتيه الأخيرتين وهو أيضا غير شبيه بالسلام مع مصر والأردن.

فهي دولة واجهت بعض القضايا والإشكاليات مع إسرائيل، وشهدت العلاقة بينهما أزمة متواصلة في ظل تسلل آلاف السودانيين إلى إسرائيل وطلب اللجوء السياسي أو أولئك الذين اعتقلوا وسجنوا في إسرائيل. وكانت هذه أولى القضايا التي تطرق إليها المسؤولون الإسرائيليون لدى إطلاق تصريحات مسؤولين في السودان تؤكد نية السلام مع إسرائيل.

وبحسب (فرانس 24)، استبق الإسرائيليون تصريحات مسؤولين سودانيين حول التقدم في عملية السلام هذه. وفي تقرير حول الموضوع جاء أن رئيس الحكومة السوداني عبد الله حمدوك وضع ثلاثة شروط مقابل التطبيع مع إسرائيل:

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أولا حصول السودان على 1.2 مليار دولار من إمدادات الوقود والقمح.

وثانيا حصول السودان على منحة نقدية فورية بقيمة ملياري دولار لدعم الموازنة، وبالتالي تقليص قيمة العجز.

وثالثا الالتزام بمساعدات مالية تقدم للسودان على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)