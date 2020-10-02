محاكمة فنانة شهيرة لتخلفها عن حفل غنائي

عقدت محكمة الجنايات بالامتداد جلسة لسماع إفادات فنانة شهيرة وذلك لتخلفها عن إحياء حفل زواج في إحدى الصالات ببري، واعتذار أحد العاملين معها لمرافقتها إحدى قريباتها. واتضح فيما بعد بأنها تخلفت عن إحياء الحفل الغنائي حيث كانت مرتبطة في نفس الوقت بحفل غنائي بإحدى دول الخليج. Advertisements وبحسب صحيفة الدار، كان وكيل والد العريس جعفر حسن محمد أحمد قد تابع إجراءات الدعوى المحددة لسماع إفادات الفنانة إلا أنها تغيبت عن الحضور ليتم إعلانها لجلسة حاسمة يوم 19/10/2020م لسماع إفادتها حول تخلفها عن إحياء الحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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