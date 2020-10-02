أسرة تعفو عن قاتل ابنها أثناء تشييع جثمان القتيل

في بادرة إنسانية طيبة عفت أسرة عن قاتل ابنها البالغ من العمر 22 عاماً أثناء تشييعه داخل المقابر بولاية نهر النيل.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى أن خلافاً وقع بين صديقين ليقوم المتهم بضرب المجني عليه بآلة صلبة على رأسه وارداه قتيلاً، ليتم اخطار الشرطة التي سارعت إلى موقع الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة وتم تدوين البلاغ بقسم شرطة كبوشية بعد أن تم تشريح الجثمان وتسليم القتيل لذويه.

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وبحسب صحيفة الدار، أثناء تشييع جثمان القتيل ووسط دهشة الجميع التي جمعت بين الفرح والحزن، بادرت أسرة الشاب القتيل بالعفو عن قاتل ابنها في موقف نبيل عكس طيبة وأخلاق السودانيين في الولايات وإيمانهم بالقدر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)