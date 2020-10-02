شرطة الولاية: حملات يومية لإبادة الكلاب الضالة

في إطار الاهتمام بصحة المواطن وتحوطاً من ظهور حالات السعر وجه الفريق شرطة حقوقي د. ياسر عبد الرحمن فضل المولى مدير شرطة ولاية الخرطوم مديرو إدارات الشرطة المجتمعية بشرطة ولاية الخرطوم بإقامة حملات يومية لإبادة الكلاب الضالة بالولاية ووضع احصائية بذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية والصحية. Advertisements ويأتي ذلك بحسب صحيفة الدار، في إطار دور الشرطة في حماية المجتمع من الآثار التي يمكن أن يخلقها انتشار اللاب الضالة وسط المواطنين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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