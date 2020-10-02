عاجل.. وفود الحكـومة والحركات والوساطة تعقد اجتماع قبل التوقـيع

الجمعة 2 أكتوبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 عقدت وفود التفاوض لإتفاقية السلام الشامل صباح اليوم اجتماع مطول بحضور لجنة وساطة دولة جنوب السودان.

وحضر الاجتماع بفندق ببراميد في العاصمة جوبا ،أعضاء فريق التفاوض بحضور الفريق شمس الدين كباشي، ورؤساء الحركات الموقعة بالأحرف الأولى، وفريق وساطة دولة جنوب السودان بحضور رئيس اللجنة المستشار توت قلواك والناطق الرسمي للجنة الدكتور ضيو ماطوك. وخص الاجتماع آخر الترتيبات للتوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل.

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