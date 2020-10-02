الجامعة العربية تشارك في احتفالات التوقيع على اتفاق جوبا للسلام

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الجمعة 2 أكتوبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الجامعة سوف تشارك في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين حكومة جمهورية السودان وحركات الكفاح المسلح السودانية، والتي ستقام في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان يوم غد السبت.
وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قد تلقى رسالة خطية من الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان لدعوة الجامعة إلى المشاركة في احتفالات التوقيع النهائي على اتفاق جوبا للسلام مع بقية شركاء السودان الدوليين والإقليميين.
وأوضح أن الجامعة ستكون ممثلة في الاحتفالية من خلال السفير خالد عبد الرحيم عبد الغفار رئيس بعثة الجامعة العربية في جوبا والذي كلفه أبو الغيط بالمشاركة في مراسم التوقيع نيابة عنه.
وأشاد أبو الغيط بهذه المناسبة بالشجاعة وروح الشراكة التي تحلت بها قيادات الدولة السودانية والحركات المسلحة في الوصول إلى اتفاق السلام، وجدد التزام الجامعة العربية بالوقوف مع السودان وأهله في سبيل تنفيذ استحقاقات السلام وكل ما يصب في دعم الأمن والاستقرار والتنمية في ربوع البلاد.
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