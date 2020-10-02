عاجل.."حمدوك" يصل إلى جوبا لحضور مراسم توقيع اتفاق السلام

الجمعة 2 أكتوبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

وصل رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم الجمعة، إلى مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاق السلام.



وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أنه كان في استقبال حمدوك بمطار جوبا الدولي المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان رئيس فريق الوساطة لمحادثات سلام السودان توت قلواك، وعدد من قيادات دولة جنوب السودان، بالإضافة إلى سفير السودان لدى دولة جنوب السودان جمال مالك، وعدد من أعضاء السفارة.

يرافق رئيس الوزراء، خلال هذه الزيارة وزراء شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، الدفاع اللواء ياسين إبراهيم ياسين، العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، الشباب والرياضة ولاء البوشي، والخارجية عمر قمر الدين.