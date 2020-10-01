إعفاء وتعين أمين عام مجلس الحكم المحلي بولاية الخرطوم

أصدر والي الخرطوم أيمن خالد نمر قرارا بإعفاء الجيلاني عمر حسن تريبو من منصب أمين عام المجلس الاعلى للحكم المحلي. كما اصدر الوالي وفق ( سونا) قراراً بتعيين عبد المنعم محمد الماحي مصطفى أمينا عاما للمجلس الاعلى للحكم المحلي بولاية الخرطوم. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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