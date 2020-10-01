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والي الخرطوم: نرفض بيع الاراضي الزراعية

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اكد والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر ان الزراعة والانتاج الحيواني تشكل الاساس لتحسين الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة بخلاف الممارسات التي كانت تتم ببيع الاراضي الزراعية دون التفكير في إنشاء مشاريع زراعية كبيرة لزيادة الانتاج وخلق فرص عمل لتوظيف الشباب

وقال لدى زيارته اليوم لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري يرافقه أمين عام حكومة ولاية الولاية وبحضور مدير عام وزارة الزراعة قال ان هذا الهدف لن يتحقق مالم تطبق مبادئ وأهداف ثورة ديسمبر وتتوفر إرادة قوية للانتقال للافضل والتصدي للاخفاقات التي حدثت طوال ال(٣٠) الماضية وإعادة الاعتبار للكفاءت المؤهلة التي تم تهميشها وابعادها وإصلاح الخدمة المدنية

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وطالب الوالي  بحسب صحيفة أخر لحظة بمعالجة الاخطاء التي ارتكبت في التصرف في الاراضي وطالب الاجتماع بضرورة حصر الاراضي الزراعية التي منحت من قبل المستغلة وغير المستغلة كما طالب بضرورة الاستفادة من الاراضي والمشاريع الزراعية التي تم استردادها بواسطة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الاموال العامة.

هذا وكان الاجتماع قد استمع الى تقرير من مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية والري دكتورة أميمة محمد عمر محمد عن اداء الوزارة والتحديات والمعوقات التي تواجه تطور الانتاج بشقيه الزراعي الحيواني.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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