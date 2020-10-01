توت يُعلن استعداد (الحلو وعبد الواحد) للدخول في التفاوض عبر منبر جوبا

أعلن مستشار الشؤون الأمنية لرئيس دولة الجنوب رئيس لجنة الوساطة توت قلواك، عن استعداد الحركة الشعبية شمال (جناح الحلو)، وحركة تحرير السودان (عبد الواحد نور)، الدخول إلى التفاوض عبر منبر جوبا.

وأكد توت وفق صحيفة السوداني على مشاركة حكومات دول “كينيا، يوغندا، تشاد ومصر” في مراسم توقيع اتفاق سلام جوبا، إضافة لمشاركة ممثلين لـ”السعودية، الإمارات وقطر”. بينما سيخاطب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

وقال توت إن الجنوب أكمل كافة الاستعدادات للتوقيع النهائي على اتفاق سلام جوبا السبت المُقبل. وتقدم توت في مؤتمر صحفي عقده بفندق بيراميد بمدينة جوبا، بخالص التحايا لشعب السودان، واللاجئين والنازحين في المعسكرات بجنوب السودان وتشاد ودارفور، وقال إن سلام جوبا سيكون نهاية لمعاناتهم الطويلة في الحرب، وسيحقق الأمن والسلام.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )