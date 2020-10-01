محطة سد مروي تُسجِّل أعلى إنتاجية كهرباء منذ إنشائها

كشف وزير الطاقة والتعدين المكلف المهندس خيري عبد الرحمن، عن تسجيل محطة كهرباء سد مروي أعلى إنتاجية منذ إنشائها، حيث بلغت (28,773) ميقاوات، واصفاً ذلك بالإنجاز النوعي في زيادة التوليد المائي الذي يسهم بـ(42) كيلوات اي بنسبة (76%) من الإنتاج الكلي للكهرباء، وثمّن وزير الطاقة والتعدين مجهودات المهندسين والفنيين بقطاع الكهرباء وتحمُّلهم المسؤولية وأدائهم لواجبهم الوطني رغم التحديات التي تواجه القطاع.

واعتبر المهندس محمد ارو سليم مدير عام شركة كهرباء السودان القابضة، وفق صحيفة السوداني ارتفاع إنتاجية محطة مروي دفعة في استقرار التيار الكهربائي، موضحاً أن الزيادة تأتي في إطار خطة زيادة إنتاج الكهرباء، مشيداً بالعاملين بالشركة السودانية للتوليد المائي والعاملين بمحطة توليد سد مروي على مجهوداتهم وبذلهم الحثيث في العمل من أجل رفعة هذا الوطن.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)