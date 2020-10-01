تضم نائباً في البرلمان المحلول.. ضبط شبكة بحوزتها حبوب مخدرة ونتائج مزورة لفحص كورونا

كشف مصدر بالشرطة الأمنية، عن ضبط شبكة تقوم بتزوير نتائج فحص كورونا وبيعها للمواطنين بأسعار عالية، وتم ضبط (40) شريطاً لحبوب الصرع بحوزتها وجهاز حاسوب وعدد من شهادات فحص كورونا بأسماء مختلفة لمواطنين. وبحسب صحيفة (السوداني) إن المتهم (ع. ع) كان نائباً برلمانياً في المجلس الوطني المحلول عن إحدى دوائر الشمال وهو عضو بأحد الأحزاب التي كانت حليفة للمؤتمر الوطني. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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