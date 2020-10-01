أعلن العاملون بديوان المراجع العام، الدخول في إضراب عن العمل في كل السودان ابتداءً من الاثنين المقبل الخامس من أكتوبر كخطوة أولية بغية تحقيق مطالبهم.
وطالب المراجعون في بيان تلقت (السوداني) نسخة منه، تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (70) والخاص بإشراف رئيس الوزراء على الديوان لتعارض ذلك مع المادة (34) من الوثيقة الدستورية وإعادة النظر إلى المادة (1\12\ز) والخاصة باختيار المراجع العام من قبل مجلس الوزراء ليكون الاختيار بموافقة ثلثي المجلس التشريعي ليتماشى مع قانون الديوان لسنة 2015، إضافةً إلى إقالة المراجع وكل نوابه، فضلاً عن حل الخلاف الناشب مع وزارة المالية عبر استدعاء وزير المالية حول الهيكل الراتبي ليكون أسوة بمستشاري وزارة العدل، وتشكيل لجنة تفكيك التمكين بالديوان.
وبحسب صحيفة السوداني، أشار بيان المراجع إلى ان الإضراب سيستمر حتى السابع من اكتوبر كخطوة اولية ستعقبها خطوات تصعيدية.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر العاملون بديوان المراجع العام يعلنون إضرابهم عن العمل في كل السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.