مسؤولون في النظام البائد يرفضون تسليم منازل حكومية

كشف مصدر مطلع أن موظفين من النظام البائد بوزارة الزراعة، رفضوا تسليم منازل منحتها لهم الوزارة بغرض السكن، وتحصلت مصادر على مستندات أكدت استغلال كبار الموظفين للمنازل واستئجارها بطرق غير قانونية، منهم نائب مدير عام مشروع سوبا الزراعي، ومدير قطاع الشؤون الزراعية بالمؤتمر الوطني، ومدير عام الزراعة، إضافة لمعاشيين ينتمون للمؤتمر الوطني.
وأوضحت المستندات بحسب صحيفة المواكب، أن الوزارة تمنح العاملين المنازل بقصد تسكينهم فقط، ويمنع القانون استئجارها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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