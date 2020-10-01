مصادر تكشف دعماً مادياً من “النظام البائد” لاتحاد الرزيقي المحلول

تحصلت مصادر على مستند، كشف عن تصديق وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لمبلغ (500) ألف جنيه لاتحاد الصحفيين السودانيين لتسديد التزامات الاتحاد لعضوية الاتحاد الدولية والإقليمية. Advertisements ووفقاً للمستند بحسب صحيفة المواكب، فإن وزير المالية الأسبق بدر الدين محمود، كان قد صادق على طلب صادر من نائب رئيس الجمهورية بتاريخ 24 فبراير 2016م يحمل توقيع وزير شؤون رئاسة الجمهورية د. فضل عبد الله فضل للتصديق بمبلغ (500.000) جنيه لدعم الاتحاد العام للصحفيين السودانيين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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