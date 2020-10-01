تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك) مقطع فيديو لشاب سوداني يتمايل طرباً على أنغام العزف على آلة (الربابة) مما جعل المتابعين يضعون للفيديو عنواناً (عندما تلامس الربابة الإحساس). وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد قدم الشاب استعراضاً أبهر الحضور مما جعل شخص يقوم بامساكه محاولاً إيقافه عن الرقص إلا أنه لم يستجب بل واصل في تقديم الاستعرض. Advertisements فيما قال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ذلك الشاب حاول إخراج أحاسيسه من خلال تقديمه لذلك العرض. الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو :شاب سوداني يبهر الحضور بتقديمه استعراضاً على إيقاع آلة (الربابة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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