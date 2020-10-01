ميرفت حسين: اللجنة الفنية ستختار مدرب منتخب السيدات

أكّدت رئيس لجنة كرة القدم للسيدات ميرفت حسين بالاتحاد العام لكرة القدم، تكليف رئيس اللجنة الفنية ممثلة فى الخبير أحمد بابكر بالتشاور مع لجنة كرة القدم النسائية ورئيس الاتحاد العام لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد العام لكرة القدم باختيار الجهاز الفني الوطني الذي سيشرف على تدريبات منتخب السيدات الأول والذي سيبدأ تدريباته بأكاديمية كرة القدم بالخرطوم، وذلك إلى حين اختيار مدربة أجنبية تقود المنتخب في الفترة المقبلة. وبحسب صحيفة الصيحة ان الخبير احمد بابكر تم اختياره مدرباً لمنتخب السيدات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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