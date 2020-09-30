عاجل.. لقاء هام بين رئيس هيئة الأركان ونظيره الأثيوبي

الأربعاء 30 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

إستقبل الفريق اول ركن محمدعثمان الحسين رئيس هيئة الأركان بمكتبه ظهر اليوم نظيره رئيس الأركان الأثيوبي الفريق أول آدم محمد محمود الذي وصل البلاد في زيارة قصيرة ضمن وفد رفيع يقوده وزير الخارجية بغرض تقديم المساعدات الأثيوبية للمتضررين من السيول و الفيضانات.

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وخلال اللقاء أشاد رئيس هيئة الأركان بمواقف أثيوبيا الداعمة للسودان وإستقراره وثمن الزيارة والمساعدات التي تعبر عن مساندة أثيوبيا حكومة وشعبا وجيشا القوية تجاه المتضررين من السيول و الفيضانات.

وجد رئيس هيئة الأركان الأثيوبي التأكيد على التضامن بين البلدين والشعبين الشقيقين مشيرا إلى أن الزيارة جاءت بتوجيهات من رئيس الوزراء الأثيوبي تعزيزا لأواصر الإخوة والتعاون وتعبيرا عن وقفة بلاده إلى جانب السودان في مجابهة السيول والفيضانات.

ويشار إلى أن الوفد كان في إستقباله بمطار الخرطوم إلي جانب المسئولين بالخارجية والعون الإنساني الفريق الركن عصام محمد حسن كرار قائد القوات البرية.