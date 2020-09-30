عاجل| رئيس الوزراء يتلقي رسالة من نظيره الإثيوبي.. ماذا جاء فيها؟

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك رسالة شفهية من نظيره الاثيوبي الدكتور آبي أحمد، الذي أعرب خلالها عن تضامن حكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية مع الشعب السوداني في مجابهة كارثة السيول والفيضانات.

Advertisements جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء الوفد الاثيوبي برئاسة وزير الخارجية الاثيوبي السيد/ قدو أندراشو وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس ووزير الخارجية المكلف د. عمر قمر الدين وسفير اثيوبيا لدى السودان السيد/ يبلتال اميرو. الجدير بالذكر أن الوفد الاثيوبي الذي ضم كُلّا من وزير الخارجية الاثيوبي قدو أندراشو ورئيس هيئة الأركان الاثيوبي الجنرال آدم محمد قد وصل إلى البلاد اليوم مرافقاً لطائرة مساعدات انسانية من دولة أثيوبيا الشقيقة.

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