الفريق أول ركن شمس الدين كباشي يصل جوبا

وصل اليوم إلي مطار جوبا الدولي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي في إطار الترتيبات لمراسم التوقيع النهائي لإتفاق السلام الشامل بجوبا في الثالث من إكتوبر المقبل.



وكان في إستقباله لدي وصوله المستشار توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية ورئيس لجنة الوساطة الجنوبية وعدد من أعضاء الجبهة الثورية وأعضاء البعثة الدبلوماسية السودانية بجوبا.

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