ديبي يتسلم رسالة خطية من البرهان عن العلاقات السودانية - التشادية

الأربعاء 30 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تسلم الرئيس التشادي إدريس ديبي، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.



جاء ذلك خلال استقبال ديبي اليوم في إنجمينا الفريق ركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي.

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وأوضح الفريق ركن إبراهيم جابر، في تصريح صحفي، أن اللقاء تطرق للدور الكبير الذي لعبه الرئيس التشادي في دفع مفاوضات السلام، والتي سيجني السودان ثمارها في الثالث من أكتوبر المقبل بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل.

وقال جابر "إن الرئيس التشادي أكد أنه سيحضر مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل بجوبا، وذلك بناء على الدعوة التي قدمتها له وساطة مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان".

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا مجالات التعاون العسكري والتنسيق بشأن القوات المشتركة لتعزيز فاعليتها لضبط الحدود بين البلدين، والاتفاقيات المبرمة بين السودان وتشاد فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاجتماعات المشتركة بين الطرفين ستتواصل للخروج برؤية كاملة للدفع بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.