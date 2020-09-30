الصحة تحذر من خطورة مرض السعر وتصفه بالقاتل بنسبة 100%

حذرت وزارة الصحة الاتحادية من خطورة مرض السعر في وقت اكدت فيه بانه مرض قاتل بنسبة 100% في حال عدم استخدام اللقاح بسرعة واكدت وفاة اعداد كبيرة لعدم معرفتهم بالمرض ووصلوهم للعلاج في مرحلة متاخرة

وقالت رئيس وحدة الأمراض المشتركة بادارة الطواري ومكافحة الأوبئة د. هنادي عوض حسين في المنتدى الاعلامي للتوعية بامراض القلب وداء السعر ان 99% من اصابات السعر لدي الانسان ناتجة من ( الكلاب ) وكشفت عن وجود 737 حالة عض لحيوان في العام 2020

وشددت بحسب صحيفة أخر لحظة علي ضرورة تطعيم الحيوانات خاصة التي تربي في المنازل ولفتت الي ان 40% من حالات السعر توجد لدي الاطفال الاقل من 15 عام وارجعت ذلك لاحتكاكهم بالحيوانات منوهة الي توفر اللقاح في صيدليات الامدادت الطبية وهو عبارة عن 5 جرعات بواقع 270 جنيه للجرعة الواحدة تعطي بعضلة اليد علي عكس في الماضي كانت عبارة عن 21 حقنة تعطي في ( البطن )

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )