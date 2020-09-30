( 26 ) مليون دولار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصغار المزارعين والرعاة

وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أمس، اتفاقيتين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتمويل مشروع مرونة التأقلم والصمود مع تغيرات المناخ في القطاعين الزراعي والرعوي في تسع ولايات، لا سيما الولايات التي كانت تعاني من الحروب بمبلغ 26 مليون دولار.
ويستهدف المشروع وفق صحيفة السوداني، صغار المزارعين والرعاة وسينفذ من قبل المجلس الأعلى للبيئة بالتنسيق مع وزارات الزراعة والثروة الحيوانية والري.
ووقعت الوزارة منحة لتنسيق العون بمبلغ 760 ألف دولار الذي ستنفذه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووقعت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د. هبة محمد علي، إنابة عن حكومة السودان، فيما وقع عن البرنامج الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان د. سلفا راما شاندران.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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