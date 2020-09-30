مناسيب النيل توالي الانخفاض بمعظم الأحباس

واصلت مناسيب النيل انخفاضها الملحوظ في معظم الأحباس. وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليوم وفق ( سونا)، أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الأثيوبية ليوم غدٍ (الخميس)، سيكون في حدود 433 مليون متر مكعب ويكون وارد العطبراوي في حدود 42 مليون متر مكعب. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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