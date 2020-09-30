الفريق ركن إبراهيم جابر يزور دولة تشاد

وصل إلى العاصمة التشادية إنجمينا صباح اليوم عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس التشادي إدريس ديبي. وكان في استقباله بمطار إنجمينا وفق صحيفة السوداني الفريق بشارة عيسى جاد الله رئيس الأركان الخاص لرئيس جمهورية تشاد والشيخ بن عمر المستشار الدبلوماسي للرئيس التشادي وأعضاء بعثة السفارة السودانية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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