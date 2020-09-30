عاجل.. ارتفاع أعداد مصابى كورونا فى السودان لـ13 ألفًًا و613 حالة

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أى وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الأحد الماضي - أن الحالات الثلاث سُجلت في ولاية الخرطوم، لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لعدد 576 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و613 حالة، بينها 836 حالة وفاة، و6764 شخصا تعافوا. وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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