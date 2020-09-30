مناسيب النيل فى السودان تواصل انخفاضها بمعظم الأحباس

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أكدت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، أن مناسيب النيل، واصلت انخفاضها الملحوظ فى معظم الأحباس، مشيرة خلالها بيانها اليوم، الأربعاء، أن وارد محطة الديم عند الحدود "السودانية - الأثيوبية" ليوم غد الخميس، سيكون فى حدود 433 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبرواى فى حدود 42 مليون متر مكعب.

وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم غد الخميس على النحو التالى: قطاع "الدمازين – سنار" سيشهد استقرارا. قطاع "سنار - الخرطوم" سيشهد انخفاضا فى حدود 5 سم. Advertisements قطاع "الخرطوم - شندى" سيشهد انخفاضا فى حدود 8 سم. قطاع "شندى - عطبرة" سيشهد انخفاضا فى حدود 5 سم. قطاع "خشم القربة - عطبرة" سيشهد ارتفاعا فى حدود 3 سم. قطاع "عطبرة - سد مروى" سيشهد انخفاضا فى حدود 10 سم. قطاع "سد مروى - الدبة" سيشهد انخفاضا فى حدود 3 سم. قطاع "الدبة - دنقلا "سيشهد استقرارا.

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