ليلة فنية بعنوان ( كنوز محبة ) في ذكر ي سنوية العندليب (زيدان ابراهيم )

ينظم منتدى العمدة الثقافي بالتعاون مع النادي العائلي مساء اليوم الأربعاء بالنادي العائلي بالخرطوم وبمناسبة الذكرى التاسعة لرحيل العندليب الأسمر زيدان إبراهيم ليلة بعنوان (كنوز محبة)
وذلك بمشاركة العديد من الجهات التنفيذية والثقافية وعدد من الشخصيات المهتمة بالشأن الثقافي وقال عماد حسين رئيس منتدى العمدة الثقافي إن الليلة تجئ لما درج عليه المنتدى من تنظيم ليالٍ فنية لكل مبدعي البلاد الذين أثروا الساحة الفنية بجميل الأغنيات
وليلة اليوم خصصت للفنان القامة ومحبوب الجماهير لما قدمه من فن أصيل وأغنيات عذبة خالدة ستظل عالقة بوجدان المتذوق السوداني الأصيل المرهف على مر الأزمان ووجد محبة الجميع شيبًا وشبابًا وأطفالًا، رددوا أغنياته منذ أمد بعيد وحتى اليوم.
وأوضح عماد وفق وكالة السودان للانباء أن الليلة سيشارك فيها بالغناء كل من الفنانين محمود تاور، وليد زاكي الدين، فضل أيوب، رامي عمر، شذى عبدالله، وفتحي الملامة، كمال شاويش، وعبدالمنعم النذير وسيشارك في منصة التقديم العملاقان الملحن الفنان عمر الشاعر والمبدع الشاعر التيجاني حاج موسى.
وقدم عماد شكره لأسرة النادي العائلي للتعاون معهم في تنظيم هذه الليلة التي ستتناول مسيرته الفنية وأعماله الإنسانية والاجتماعية وماقدمه للفن السوداني.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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