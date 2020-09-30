نادي تونسي يخاطب المريخ ويطلب سيف تيري

طلب نادي الأولمبي الباجي التونسي لاعب المريخ السوداني سيف الدين مالك بخيت مكي للتعاقد معه. وقال النادي وفق العرض الرسمي إنّه وفي إطار إنشاء علاقات تعاون وتفاهم مشترك بين الفريقين تتشرّف الهيئة المديرة لجمعية الأولمبي الباجي بطلب الحصول على خدمات اللاعب سيف الدين مالك مكي لرغبتهم في ضمه لصفوف الفريق.

وأضاف الخطاب وفق صحيفة السوداني” نتمنى من حضرتكم قبول طلبنا هذا شاكرين حسن التعامل والتقدير والسلام” والأولمبي الباجي، هو نادٍ رياضي تونسي مقرّه مدينة باجة كان قد صعد إلى الدرجة الأولى في العام 1985م.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)