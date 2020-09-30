متظاهرون يغلقون طرقاً رئيسية بالخرطوم

أغلق محتجون، منددين بسياسات الحكومة الانتقالية اليوم “الاربعاء” طُرقاً رئيسية بالخرطوم ونوهت الإدارة العامة للمرور على صفحتها الرسمية بـ(فيسبوك) إلى أنهُ تم إغلاق شارع الحرية من قبل بعض المواطنين.

وطالبت وفق صحيفة السوداني سائقي المركبات تجنب شارع وكوبري الحرية، أما بالنسبة للسائقين المتوجهين إلى أم درمان اتخاذ طرق بديلة شارع الغابة/ شارع النيل/ شارع الجامعة.

وتظاهر المئات من المواطنين، منددين بالأوضاع الاقتصادية في البلاد، مطالبين بإقالة وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني. وحملوا لافتات (تشييع حكومة حمدوك لمثواها الأخير)، و هتفوا (سلمية.. سلمية)، (الثورة لسه مستمرة).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)