تعزيزات عسكرية تصل وسط دارفور

أعلن والي وسط دارفور أديب عبدالرحمن يوسف عن وصول تعزيزات عسكرية من قوات الدعم السريع إلى الولاية عقب عدد من الأحداث التي شهدتها وسط دارفور في الأيام القليلة الماضية والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين.

وقال أديب وفقصحيفة اخر لحظة إن قوة كبيرة دفعت بها قيادة الدعم السريع لحفظ الأمن وتأمين الموسم الزراعي وتنشيط حملة نزع السلاح من أيدي المواطنين وحسم التفلتات الأمنية والظواهر الاجتماعية السالبة بما فيها الدراجات النارية.

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وأشار أديب إلى اتصاله بعضو مجلس السيادة محمد التعايشي وقائد ثاني عبدالرحيم دقلو، شرح فيه أهمية تأمين موسم الحصاد حتى يتمكن المزارعون من حصاد ما زرعوه ولفت إلى أن الموسم الزراعي هذا العام من أنجح المواسم.

وأشاد أديب بيقظة القوات التي ظلت تشكل حضورًا سريعًا لمناطق النزاعات في جميع أنحاء البلاد وأردف قائلا رأينا هذه القوات وهي تهرع إلى كل مناطق السودان من أجل المساهمة في بسط الأمن في كسلا، بورتسودان، كردفان ودارفور.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)