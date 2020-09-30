مساعدات إثيوبية لمتضرري السيول والفيضانات

وصل البلاد صباح اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإثيوبي قيدو أندرغاتشو والوفد المرافق له لتقديم المساعدات الإثيوبية لمتضرري السيول والفيضانات.
وكان لدى استقباله بمطار الخرطوم وفق صحيفة السوداني وزير الخارجية المكلف، عمر قمر الدين إسماعيل، بجانب مسؤولين من وزارة الخارجية وهيئة الأركان المشتركة ومفوضية العون الإنساني.
وتأتي المساعدات في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وأكد قمر الدين لدى استقباله الوفد بمكتبه بوزارة الخارجية، على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقدم بخالص الشكر والتقدير لحكومة وشعب إثيوبيا على المبادرة المقدمة رغم تأثر بعض المناطق الإثيوبية بذات الظروف التي يمر بها السودان من السيول والفيضانات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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