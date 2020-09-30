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جولة تفاوض جديدة مع الحلو عقب التوقيع النهائي بجوبا

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كشف مصدر مقرب من ملف السلام، عن جولة تفاوضية جديدة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، – عقب توقيع اتفاق السلام النهائي مع حركات الكفاح المسلح يوم السبت المقبل.

 

وأبان المصدر، بأن الجولة المقبلة ستكون مع الحلو بعد رفضه القاطع لخوض التفاوض المزمع في جوبا بحجة وجود قطيعة بينه وبين مالك عقار وياسر عرمان مما أدى إلى تفاوض الحكومة مباشرة مع الحلو بأديس أبابا عقب توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى في جوبا، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك والحلو.

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وقال المصدر إنه سيتم النظر في تولي جولة الحلو بعد التوقيع النهائي، وأضاف بأن الوساطة هي من تختار وتحدد الجهة التي تفاوض الحلو من الحكومة سواء كان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان “حميدتي” أو حمدوك أو الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، وبعد موافقة الحلو على التفاوض، ونوه بأن المشاورات والاجتماعات جارية بالخصوص.

 

وذكر المصدر بحسب صحيفة الصيحة، أن الحلو موجود الآن بجوبا وفي اجتماعات مكثفة مع الوساطة بشأن المسارات الأمنية، وتوقع أن تنهي جولة التفاوض القادمة التفاوض مع الحلو من اجل السلام، ورجح أن يكون حمدوك هو الأقرب للتفاوض مع الحلو بحسب اتفاقهما معاً في أديس أبابا، ونوه إلى أن وفد الحكومة برئاسة حميدتي لم يمانع ذلك وقالت إن الهدف هو السلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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