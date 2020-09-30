يقود مدير المركز الإفريقي لحقوق الإنسان والخبير الدولي في مجال فض النزاعات دكتور عبد الناصر سلم حمله لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي هذا الخصوص توجه دكتور ياسر اليوم إلى جنيف لحضور فعاليات الجلسة الختامية لاجتماعات حقوق الإنسان والالتقاء بالكتلة الأوروبية وتنويرها بمسار التحول الديمقراطي في السودان.

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وقال ياسر في تصريح بحسب (سونا)، إنه سيبحث خلال مشاركته إمكانية تقديم الدعم اللازم للحكومة الانتقالية، فضلاً عن دعم جهود السودان في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الدور الذي تقوم به قوات الدعم السريع في هذا الصدد.

كما سيتوجه مدير المركز الإفريقي لحقوق الانسان والخبير الدولي في مجال فض النزاعات إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم حملة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من خلال تنظيم لقاءات مع نواب الكونغرس الأمريكي وقيادات مركز السلام العالمي وبقية القوى الفاعلة في الملف السوداني.

في السياق ذاته توقعت بعض المصادر رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قبيل انطلاق الانتخابات الأمريكية رغم الاشتراطات التي وضعتها الكتلة الأمريكية المؤثرة (ايباك) والتي وضعت التطبيع شرطًا مقابل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)