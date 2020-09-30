الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

حملة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

 

يقود مدير المركز الإفريقي لحقوق الإنسان والخبير الدولي في مجال فض النزاعات دكتور عبد الناصر سلم حمله لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي هذا الخصوص توجه دكتور ياسر اليوم إلى جنيف لحضور فعاليات الجلسة الختامية لاجتماعات حقوق الإنسان والالتقاء بالكتلة الأوروبية وتنويرها بمسار التحول الديمقراطي في السودان.

 

Advertisements

وقال ياسر في تصريح بحسب (سونا)، إنه سيبحث خلال مشاركته إمكانية تقديم الدعم اللازم للحكومة الانتقالية، فضلاً عن دعم جهود السودان في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الدور الذي تقوم به قوات الدعم السريع في هذا الصدد.

 

كما سيتوجه مدير المركز الإفريقي لحقوق الانسان والخبير الدولي في مجال فض النزاعات إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم حملة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من خلال تنظيم لقاءات مع نواب الكونغرس الأمريكي وقيادات مركز السلام العالمي وبقية القوى الفاعلة في الملف السوداني.
في السياق ذاته توقعت بعض المصادر رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قبيل انطلاق الانتخابات الأمريكية رغم الاشتراطات التي وضعتها الكتلة الأمريكية المؤثرة (ايباك) والتي وضعت التطبيع شرطًا مقابل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا