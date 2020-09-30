الإعدام شنقاً لمدان بالقتل في أحداث بورتسودان

في أول عقوبة تصل للإعدام في أحداث العنف التي وقعت بمدينة بورتسودان، أصدرت محكمة جنايات بورتسودان برئاسة القاضي محي الدين علي بريمة أمس، عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت على شاب أدين بقتل رجل حرقاً خلال أحداث العنف والصراع القبلي التي اندلعت ببورتسودان. جاء ذلك بعد أن تمسك أولياء دم القتيل بحقهم الشرعي في القصاص.

وتتلخص الوقائع في أن المتهم كان يقود مجموعة أثناء أعمال العنف ببورتسودان واقتحموا منزل المجني عليه بمنطقة أم القرى الذي كان ينتمي لقبيلة أخرى وحطموا أثاثاته وأحدثوا به اتلافاً وطردوا أصحابه واقتادوا المجني عليه إلى منطقة خلوية ووثقوه بالحبال على دراجة نارية ومن ثم أحرقوه حتى تفحمت جثته تماماً.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تم القبض على الجاني وبالتحقيق معه أقر بارتكاب الجريمة ومن ثم أحيل للمحكمة بمخالفة المادة 130 من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)