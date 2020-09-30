استمرار ندرة غاز الطبخ بالخرطوم

أفاد وكلاء غاز بالخرطوم وأمدرمان وبحري بحدوث ندرة حادة في غاز الطبخ بالمحال والمستودعات، موضحين بأن بعض الوكلاء أغلقوا محالهم بسبب عدم تغطية التسعيرة لالتزاماتهم .

قال مصدر بالغرفة الفرعية لوكلاء وموزعي الغاز بولاية الخرطوم في تصريح إن جشع التاجرانعكس على ارتفاع أسعار الغاز بالعاصمة وأوضح أن السعر الحقيقي للأسطوانة (250) جنيها، وحمل الوسطاء والسماسرة سبب الغلاء الحالي نتيجة للوضع الذي تمر به البلاد هنالك ندرة في الغاز بالمستودعات إضافة إلى ضعف الإنتاج المحلي.

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وقال صاحب محل الكيماوي، عبدالله محمد لمصادر إن الفيضان تسبب في الندرة وكذلك مشاكل الصيانة والمراجعة بالمستودعات ، مشيراً بحسب صحيفة السوداني، لوفرة شركتي قادرة وسندس وبكميات طفيفة، مبيناً أن سعر الأسطوانة (12,5) كيلو بسعر (500)جنيه أما عبوة (25) كيلو بسعر (800) جنيه .

وأضاف وكيل الغاز علي يوسف بأن أسباب ندرة الغاز هي التسعيرة الضعيفة للأسطوانة وخصم حصة العاصمة إلى الولايات ما أدى لإحجام معظم الوكلاء عن العمل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)