شاهد بالفيديو:شاب سوداني يعكس معاناة المواطن بأغنية(بلد كبيرة وحكومة زفته) و يطلب من الشباب أن (يبقو مارقين)

تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سوداني يقوم بالعزف على آلة الجيتار متغنياً ( انا تعبت بلد جميلة وحكومة زفتة) واصفاً حالة الأوضاع الاقتصادية المتردية بجانب الضغوطات التي يمر بها المواطن السوداني في بلده .
وبحسب ماشاهدت محررة(أخبار الخليج 365) فقد نجح الشاب في توصيل رسالته عبر تلك الأغنية بالإضافة إلى عكس معاناة المواطن والفترة الزمنية التي يقضيها في صف الخبز بصفة خاصة والصفوف الأخرى بصفة عامة ولم يكن بوسعه فعل أي شي سوى الوقوف مكتوف الأيادي متفرجاً على مايحدث.
الكثيرون الذين شاهدوا الفيديو أبدوا إعجابهم بالشاب والأغنية التي أداها حيث قالوا إنه استطاع توصيل صوت المواطن على أمل أن تلقى الأغنية الاستجابة والبحث عن حلول جذرية من قبل الحكومة لحسم الفوضى ومحاربة جشع التجار.
في ختام الأغنية طلب من الشباب قائلاً (ابقوا مارقين ياشباب دي شغلانه فارغة).
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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