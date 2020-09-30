مصادر تكشف التفاصيل.. أحمد بابكر مديراً فنياً لمنتخب السيدات

كشفت رئيس لجنة كرة القدم للسيدات وعضو الإتحاد العام لكرة القدم، ميرفت حسين، أن إعلان القائمة الأخيرة لمنتخب السيدات الأول فى البلاد سيكون فى تدريب أولي خلال الأيام المقبلة، واضافت سيقدم المنتخب المكون من (30) لاعبة تم اختيارهن بعناية من قبل اللجنة الفنية بالاتحاد للإعلام فى تدريب ملعب أكاديمية كرة القدم.

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ويصاحب الإعلان الإفصاح عن البرنامج الإعدادي للمنتخب والذى يتأهب للمشاركة فى الاستحقاقات الإقليمية القادمة، حيث تم تكليف الخبير أحمد بابكر مديراً فنياً لقيادة المنتخب وتولى مهمة التدريب، إلى حين الاستعانة بمدرب أجنبى يقود المنتخب الوطنى للسيدات، وكشفت ميرفت ان اختيار الخبير جاء بمشاورة مع رئيس الاتحاد العام لكرة د. كمال شداد وأمنت عليه اللجنة.

وأبانت ميرفت بحسب صحيفة الصيحة أمس، ان الفترة القادمة ستشهد اهتماماً كبيراً بكرة القدم للسيدات بعد ان أكد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف عن انطلاقة دوري إفريقيا للأندية الأبطال للسيدات بالموافقة على مشاركة البطل الذى سيعلن عنه من السودان وبعد الخطاب الرسمي الذى سيصل إلى الاتحاد لتحديد موعد انطلاقة التصفيات على مستوى الاتحادات وسيكون النادى المشارك ضمن مجموعة شرق ووسط افريقيا (سيكافا)، وأوضحت: ثم من بعد سيتم إعلان اسم النادي المشارك فى المجموعة وكيفية دعمه في مشواره الإفريقى الأول فى كأس الأندية الأبطال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)