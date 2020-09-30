شاهد بالفيديو: انتقادت عنيفة لشاب بسبب طريقته في جمع (النقطة)

تداول ناشطون علي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفنانة تتغني في حفل خاص وتقوم بزكر اسماء عدد من الشخصيات مما جعلهم يقدمون لها اموال طائلة في شكل (نقطة) حيث كان يقف بالقرب منها شاب ممسكا بثوبها الذي امتلا (بالنقطة) حتي لا تصعب عليه عملية جمع الاموال.

وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد تضجر كثرا وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الطريقة التي كان يقوم بها الشاب في جمع (النقطة) حيث قالوا مايقوم به صفة لاتشبه الرجال،كما اضافوا(بتدفع ليك كم عشان تجمع ليها قروشا دي).

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الخرطوم:(أخبار الخليج 365)