ارتفاع اسعار الخضر والفاكهة واللحوم بالخرطوم

تشهد أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء واسعار الخضروات والفواكه بجميع انواعها ارتفاعاً ملحوظاً بالأسواق.

و عزا تجار ذلك للأزمة الاقتصادية بالبلاد و ارتفاع تكاليف الترحيل لانعدام الوقود.

وقال صاحب محلات خضروات البركة بالخرطوم عبدالله ابراهيم لمصادر، ان سوق الخضر والفاكهة يشهد زيادات كبيرة في الاسعار حيث قفز كيلو البطاطس لـ(200) جنيه، والطماطم (250) جنيها والاسود (100) جنيه، والبامية (300) جنيه والقرع (100) جنيه والبصل (500) جنيه للربع، والخيار (150) جنيها، والسلطة المشكلة (200)جنيه والرجلة (100) جنيه للربطة والخضرة (100) جنيه.

وأشار لارتفاع دستة البرتقال لـ(200) جنيه والمانجو (400) جنيه والجوافة (200) جنيه والقريب فروت (400) جنيه اما التفاح (70) جنيها للقطعة الكبيرة، وبلغت علبة العنب الكبيرة (300) جنيه والصغيرة (150)جنيها، اما البطيخ (500) جنيه للكبيرة و(200) جنيه للصغيرة.

ولفت إبراهيم لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، حيث بلغ كيلو الضأن (900) جنيه والعجالي (800) جنيه والكبدة (1000) جنيه للكيلو الواحد والمفروم (800) جنيه للكيلو، وبلغ الصافي (900) جنيه للكيلو.

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أما بالنسبة للحوم البيضاء فقد بلغ كيلو الفراخ (360)جنيها من الشركات و(340)جنيها من المزارع، وكيلو السمك (800) جنيه.

وذكر عبدالله بحسب صحيفة السوداني، أن هنالك ارتفاع في تكاليف نقل المنتجات لمناطق الاستهلاك لانعدام الوقود وتأثر المزارع بالفيضان خاصة مزارع البطاطس والليمون والخضر الورقية كالرجلة والجرجير والملوخية والنعناع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)