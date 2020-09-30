حضرة : محاولات لاغتيال نشطاء

كشف القانوني بـ(الحرية والتغيير) المعز حضرة عن محاولات اغتيال طالت عددا من الناشطين وأعضاء باللجان المختلفة.

واعتبر المحاولات تستهدف العودة بالشعب للوراء ولكنه لن يرجع ولن تخيفه مثل تلك المحاولات.

واوضح حضرة في تصريحه لمصادر، أن من يستهدفون اعضاء لجنة إزالة التمكين هم أصحاب المصلحة من رموز النظام السابق الذين صادرت اللجنة ممتلكاتهم واموالهم غير المشروعة، مشدداً على أن هذه المحاولات تأتي من أجل التخويف للتوقف عن تنفيذ بقية قرارات اللجنة.

وقال حضرة إن بعض الذين تعرضوا للمحاولات تقدموا ببلاغات تم تدوينها لدى الجهة المختصة وان آخرين لم يتقدموا ببلاغات، لافتاً بحسب صحيفة السوداني، إلى اعتمادهم على الشرطة في الحماية والتأمين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)